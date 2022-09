112-nieuws: man rijdt de sloot in • goudhandelaar overvallen

10.32

Een auto is in de sloot beland langs de N269 bij Hilvarenbeek. De bestuurder zou onwel zijn geworden en van de weg zijn geraakt. In eerste instantie kwamen er volop hulpdiensten naar de plek van het ongeluk, omdat de man bekneld zou zitten. Dat bleek later niet het geval. De man is wel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Door het ongeluk ontstond er een flinke file.