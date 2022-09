Gezocht: tienersterretje Lola uit de jaren zestig voor een concert

Wie oh wie weet waar het tienersterretje Lola uit Breda is gebleven? Dat is de prangende vraag die muziekliefhebster Germaine Rook heeft. Germaine wil namelijk vergeten tieneridolen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig weer op het podium krijgen voor een concert. Om zangeres Lola te vinden, schakelde ze zelfs een privédetective in. Helaas nog zonder resultaat en dus hoopt ze op de gouden tip.

"Lola was een schattig tienerzangeresje dat over het algemeen Nederlandstalige liedjes zong", vertelt Germaine Rook. "Haar grootste hit was 'Lente in September' uit 1968. Dat was geen piratenmuziek hoor, maar kwaliteit. Ze kon ook echt goed zingen en mocht zelfs met Ben Cramer en Sandra Reemer als reserve mee naar een songfestival in het Belgische Knokke. Lola mag dan niet echt zijn doorgebroken, maar haar singletje op vinyl gaat nu wel voor 1600 euro over de toonbank."

Samen met drie vrienden is Germaine nu op zoek naar Lola. Het viertal spoorde eerder ook al andere vergeten zangers- en zangeressen op. Zo kwamen ze bijvoorbeeld in contact met het muzikale kwartet Atlantic uit Geldrop, Trio'67 uit Bergen op Zoom, de Rianti's uit Waalwijk en The Young Sisters uit Breda. "De echte toppers komen toch wel uit Brabant", zegt Germaine Rook. "Daar hebben ze toen iets heel goed gedaan."

"Lola intrigeert mij", vervolgt de pas 25-jarige. "Die prachtige stem en haar mysterieuze karakter. En ze was ook echt een plaatje om te zien. Noem het een hang naar nostalgie, maar Lola is voor mij de ultieme artiest van een genre dat verloren dreigt te gaan. Hoewel ze als zangeres ook een elpee maakte in het Engels, zong ze vooral het betere Nederlandstalige lied."

Germaine hoopt dat Lola daar dan ook bij is. Als ze nog leeft tenminste, want de zoektocht verloopt moeizaam en de informatie is vrij mager. Het is nog altijd hopen op de gouden tip. "Een recherchebureau heeft uitgevonden dat ze uit Breda komt en een Spaanse moeder heeft", zegt Rook over wat er wel bekend is. "Haar echte naam was dan ook Marie del Rosario. Maar omdat die te Spaans klonk, werd haar artiestenaam Lola."

"Het gebied waar we moeten zoeken is vrij groot", vervolgt ze. "We weten bijvoorbeeld dat Lola in het circus in Gent werkte en ook met haar ouders door Duitsland reisde. Maar het startpunt is en blijft Breda. Daar moeten nog de meeste mensen zijn die haar kennen. We hopen heel erg op de gouden tip. Dat zou fantastisch zijn."

Veel is er dus niet over Lola bekend. Dat zou anders zijn geweest als ze in die jaren zestig of zeventig wel echt was doorgebroken. "Ze zat even bij het elite-clubje met Ben Cramer, Sandra Reemer en Floortje Klomp. Maar die zeggen haar ook niet te kennen. Dat ze geen landelijke bekendheid is geworden, kan allerlei oorzaken hebben. Je moest geluk hebben, want de platenmaatschappijen en de media waren best corrupt. Jammer, want de kwaliteiten had ze wel."

Heeft u een tip over Marie del Rosario alias Lola? Mail dan naar [email protected]