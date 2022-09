Je huis verwarmen met een bloempotkachel, hoe verstandig is dat?

Door de hoge energieprijzen gaan mensen op zoek naar slimme manieren om je huis goedkoop te verwarmen. Het internet staat nu vol met bloempotkacheltjes van terracottapotten en waxinelichtjes. Maar hoe onschuldig is zo’n kacheltje nou eigenlijk?

Voor minder dan één euro vind je de terracottapotten in tuincentra en een zak met 100 waxinelichtjes kost nog geen vijf euro. Doe-het-zelfvideo’s zijn massaal te vinden op YouTube en zelfs tuincentra delen manieren om zelf een bloempotkachel te maken.

Brandweer adviseur en risicobeheerder Bertwin van Setten vindt de bouwsels maar gevaarlijk, vertelt hij in het radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant. “Wij zien op sociale media hoe mensen ideeën delen om deze winter door te komen ondanks de hoge gasprijzen”, zegt hij. “En daar komen de bloempotkachels ook in voor."

"Gevaar zit in een klein hoekje", zegt Van Setten over de bloempotkachels. Doordat de warmte niet weg kan en in de pot blijft zitten, kan naast het lontje ook het kaarsvet gaan branden. Als dan de houder ook te heet wordt, kan de bloempot kapot klappen en kan er brand ontstaan.

“Als het misgaat, heb je misschien eventjes een warm huis gehad, maar kan het ook zijn dat je straks helemaal geen huis meer hebt”, voegt van Setten toe.

Naast de brandveiligheid zit er ook nog gezondheidszorgen aan vast. Giftige gassen, koolmonoxide en roetdeeltjes komen vrij als zo'n kaarsje brandt. Eén kaarsje is nog niet schadelijk als je het ergens in een hoekje brandt, maar meerdere waxinelichtjes kunnen slecht zijn voor je gezondheid.