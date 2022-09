Wie is PSV-topman Robert van der Wallen? 'Hij juicht gewoon in het stadion'

Robert van der Wallen, de president-commissaris van PSV, is een naam die tot vorige week zelden viel. Maar door het bliksemvertrek van technisch directeur John de Jong is hij volop in het nieuws gekomen. Wie is deze man, die na het opstappen van De Jong wordt verweten de macht te grijpen bij PSV?

NOS & Leon Kersten Geschreven door

"Robert is een selfmade ondernemer met een krachtige visie. Iemand die op zijn eigen manier de weg omhoog heeft gevonden. Geen commissaris die je aanstelt om alleen op de winkel te passen”, zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout tegen de NOS. Van Oosterhout groeide op in Deurne, hetzelfde dorp als Van der Wallen en maakte hem mee als toezichthouder in zijn eigen bedrijf. Afgelopen dagen las Van Oosterhout ook de krantenkoppen, waarin gerept werd over de macht die de president-commissaris zou opeisen bij PSV. Volgens hem ligt het een stuk genuanceerder.

"Waar hij komt, wil hij organisaties naar een hoger plan tillen", zegt Van Oosterhout. "Dat deed hij bij ons en dat wil hij ook bij PSV. Gezond ambitieus noem ik dat." Volgens de sportmarketeer is zijn oude dorpsgenoot veeleisend voor zichzelf en zijn omgeving. Half werk wordt niet getolereerd. Voor hem is winnen een levensfilosofie. "Een dag na de uitschakeling voor de Champions League had ik 'm aan de lijn. Hij zat er best doorheen. Hij baalde ver-schrik-ke-lijk. Maar zoals ik hem ken, is hij er vervolgens op gebrand om nieuwe doelen te stellen. Dan laat hij zich door niemand tegenhouden."

Van der Wallen (55) hangt al van kleins af aan rond bij PSV. Als jongetje zit hij tussen de fanatieke supporters op de L-side. Later koopt hij zijn eigen skybox en wordt hij sponsor. In de zomer van 2016 wordt hij vanwege zijn commerciële kennis gevraagd als commissaris voor de club. Als toezichthouder steekt hij zijn rood-witte liefde niet onder stoelen of banken. "Hij is iemand die nog gewoon juicht in het stadion", wordt over hem gezegd. Eind 2020 wordt hij president-commissaris bij PSV, een rol waarbij hij naar eigen zeggen 'op gepaste afstand wil controleren, motiveren en inspireren'. Vrij geruisloos maakt Van der Wallen carrière binnen de sport. De Brabantse miljardair vergaarde een fortuin met spaaracties in supermarkten en is niet alleen commissaris bij PSV, maar ook bij schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Spieren voor Spieren in een bestuur met onder andere assistent-bondscoach Danny Blind.

