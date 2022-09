Bewoonster in shock nadat jongen (15) met auto tegen haar huis knalt

Een 15-jarige jongen uit Bergen op Zoom is dinsdagmiddag met een auto tegen het huis van familie Yilmaz geknald. Henrita Yilmaz en haar man Sezai waren thuis met de kleinkinderen toen dat gebeurde. "Ik dacht dat een bom afging", vertelt Henrita woensdag. Toen de jongen werd opgepakt, bleek dat hij ook harddrugs bij zich had.

Henrita en haar man zaten thuis op de bank koffie te drinken, toen ze de sirenes hoorden. "Ik stond op om te kijken wat er aan de hand was, toen ik een harde klap hoorde. Toen ik naar buiten keek, zag ik de auto tegen onze gevel." De bewoonster kan nauwelijks omschrijven hoe hard die klap was. "We dachten dat het huis in zou storten. Ik ben nog steeds in shock."

Agenten zagen de 15-jarige jongen rond vijf uur staan in de Berkstraat, waar hij drugs leek te dealen. Toen ze hun auto parkeerden om poolshoogte te nemen, ging de jongen er in een auto vandoor. Er volgde een achtervolging met hoge snelheid door meerdere straten.

Het huis raakte flink beschadigd door de klap. Zo zitten er flinke scheuren in de muren en zijn meerdere kozijnen vernield. "Binnen zitten ook allemaal scheuren, zelfs boven. In onze muur zit een groot gat, als je de isolatie weghaalt kun je zo naar binnen kruipen", vertelt Henrita. Ze denkt dat de schade in de tienduizenden euro's loopt. "De brandweer zei dat er een hele nieuwe gevel in moet."

Verder is volgens de bewoonster alles goed afgelopen. "Mijn kleindochter zat vlak daarvoor bij het raam te spelen, dus het had heel anders af kunnen lopen. Ik sta er nog steeds van te trillen."

De jongen bleef ongedeerd bij de botsing en probeerde zelfs nog te voet aan de agenten te ontkomen. Die wisten hem al snel te achterhalen. In de auto werden even later zakjes met cocaïne en amfetamine gevonden. Ook bleek dat de jongen tijdens zijn vlucht een zakje drugs in een tuin had gegooid.