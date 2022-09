Drugsdealer (15) slaat op de vlucht en ramt met auto de gevel van een huis

Een 15-jarige jongen uit Bergen op Zoom is dinsdagmiddag met een auto tegen de gevel van een huis geknald. Toen hij werd opgepakt, bleek hij ook harddrugs bij zich te hebben.

Agenten zagen de jongen rond vijf uur staan in de Berkstraat, waar hij drugs leek te dealen. Toen ze de auto parkeerden om poolshoogte te nemen, besloot de jongen er in een auto vandoor te gaan.

Er volgde een achtervolging met hoge snelheid door meerdere straten. Die eindigde toen de jongen op de Plataanstraat tegen de voorgevel van een huis knalde.

Harddrugs

De jongen bleef ongedeerd bij de botsing en probeerde zelfs nog te voet aan de agenten te ontkomen. Die wisten hem al snel te achterhalen. In de auto werden even later zakjes met cocaïne en amfetamine gevonden. Ook bleek de jongen tijdens zijn vlucht een zakje drugs in een tuin te hebben gegooid.

De auto waar de jongen in reed, raakte door de klap zwaar beschadigd. De eigenaar is inmiddels op de hoogte gesteld. Het is niet bekend of het om een bekende van de jongen gaat en of de eigenaar aangifte doet.

Scheuren in de muur

Ook het huis raakte door de klap flink beschadigd. Zo zitten er flinke scheuren in de muren en zijn meerdere kozijnen vernield. De brandweer heeft gekeken of de gevel gestut moest worden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.'