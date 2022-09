Gaslek in Bergen op Zoom na uren weer dicht, bewoners mogen terug naar huis

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Volgende Vorige 1/4 Huizen ontruimd in Bergen op Zoom na gaslek

Het gaslek in de IJssellaan in Bergen op Zoom is woensdagavond gedicht. In de middag was een gasleiding geraakt bij werkzaamheden van netbeheerder Enexis. De bewoners moesten meteen vertrekken. Ze kunnen inmiddels weer naar huis.

De brandweer was alle woningen aan het controleren. Ook huizen in omliggende straten als de Scheldelaan, Rijnlaan en de Vechtstraat werd gecontroleerd op een verhoogde concentratie gas. Ondertussen werd geprobeerd het gaslek te dichten. Om tien voor half zeven is dat gelukt. Bewoners krijgen het advies om hun woning goed te ventileren.

Foto: Christian Traets/SQ Vision