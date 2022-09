In de IJssellaan in Bergen op Zoom zijn woensdagmiddag alle huizen ontruimd. De bewoners moesten meteen vertrekken omdat bij werkzaamheden een gasleiding is geraakt.

De brandweer is alle woningen aan het controleren. Ook huizen in omliggende straten als de Scheldelaan, Rijnlaan en de Vechtstraat worden gecontroleerd op een verhoogde concentratie gas. Ondertussen wordt geprobeerd het gaslek te dichten.

Foto: Christian Traets/SQ Vision