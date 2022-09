35 euro energiekosten per maand en waarschijnlijk nog geld terugkrijgen ook

Terwijl de meeste Brabanders honderden euro’s per maand betalen voor hun verwarming en warm water komende winter, betaalt Marga Hendriks maar 35 euro. Ze woont sinds kort in de duurzaamste en energiezuinigste flat van Den Bosch. “Wij hoeven ons niet druk te maken over de stijgende gasprijzen. Dat is heel fijn”, vertelt de Bossche.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Aan korter douchen of de verwarming niet aanzetten om kosten te besparen hoeven Marga en haar man komende winter niet te denken. Sinds augustus wonen ze in een van de duurzaamste huurappartementen van Den Bosch. De flats zijn zo ingericht dat bewoners heel weinig energie verbruiken en dus heel weinig betalen. Als voorschot betaalt de Bossche zo’n 35 euro per maand voor warm water en het verwarmen en koelen van haar appartement. “Dat bedrag is al best hoog ingeschat, dus de kans is groot dat we na een jaar zelfs geld terugkrijgen.”

Als je de woonkamer binnenloopt, valt meteen het enorme raam met serre op. De zon schijnt volop naar binnen. “Het zonlicht verwarmt een groot deel van het huis. Daardoor hoef je de verwarming minder snel aan te zetten”, zegt Marga. Het zonlicht wordt niet alleen gebruikt om energie te besparen, maar ook om energie op te wekken. Op het dak van de flat staan tientallen zonnepanelen. “Die panelen gebruiken we voor warm water, de warmtepomp of we brengen die extra energie terug op het net”, vertelt ontwerpmanager Carl-Peter Goossen. Omdat de zon in de wintermaanden minder schijnt, staat er ook een warmtepomp in het gebouw. Die is bedoeld voor alle 31 huishoudens in de flat. “Door de glazen ramen is het huis al een stuk warmer. De warmtepomp kan met heel weinig energie je huis warm houden”, legt Goossen uit. “Bewoners van een normale flat gebruiken tien keer zoveel gas.”

De Gestelse Buurt in Den Bosch is de laatste jaren flink achteruit gegaan. Om de buurt een oppepper te geven, besloot BrabantWonen oude flats te slopen en er de duurzame flats voor terug te bouwen. Marga en haar man waren al een tijdje op zoek naar een ander huis. “Dat de appartementen in deze buurt staan, vind ik niet erg. Wij woonden hiervoor in een slecht geïsoleerd koophuis in Uden. Daarom waren we op zoek naar een duurzaam huis. Zonder gas", zegt de bewoonster. "Toen de gasprijzen ook nog eens enorm stegen, kwam dit appartement als geroepen." Terwijl zij dus een paar tientjes in de maand betalen aan stookkosten, betalen anderen juist honderden tot duizenden euro’s extra aan gas. “Dat vind ik voor al die mensen heel vervelend, want je wilt je geen zorgen maken over je gasrekening”, zegt Marga. “Ik ben blij dat wij nu van het gas af zijn. Wij zijn op het goede moment verhuisd.”