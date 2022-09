Overvaller bedreigt medewerker Albert Heijn met een mes

Een overvaller heeft een medewerker van de Albert Heijn aan het Piusplein in Tilburg bedreigd met een mes. Volgens de politie heeft hij vervolgens geld uit de kassa gepakt. Niemand is gewond geraakt.

De overval werd iets na kwart over vijf gemeld.

De politie is nog op zoek naar de overvaller. Het gaat om een man, gekleed in zwarte jas en met zwarte muts op. Hij droeg een broek met gaten en zwart-witte sneakers en had een rugzak bij zich en een oranje plastic tas met blauwe letters erop.