Overvaller die medewerker supermarkt met een mes bedreigde is opgepakt

De politie heeft woensdagavond een verdachte opgepakt voor de overval op een Albert Heijn in Tilburg. De overvaller bedreigde aan eind van de middag een medewerker van de supermarkt met een mes. Vervolgens pakte hij geld uit de kassa. Er raakte niemand gewond bij de overval.

De overval op de Albert Heijn aan Piusplein in het centrum van Tilburg werd rond kwart voor vijf gemeld. Toen de politie aankwam, was de man er al vandoor.

Bij de politie kwamen meerdere tips binnen van mensen die de dader herkenden. Er was namelijk een uitgebreid signalement van de overvaller gedeeld. Agenten wisten de verdachte uiteindelijk aan te houden in een parkeergarage in het centrum van de stad.

De man is overgebracht naar een politiecel.