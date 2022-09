Geen Russen bij Dakar Rally, kansen voor Team de Rooy op titel stijgen

De kansen van Team de Rooy uit Son op de eindoverwinning in de Dakar Rally 2023 zijn aanzienlijk gestegen. De Russische Kamaz-trucks, die al jaren vrijwel alle podiumplaatsen bezetten, doen definitief niet mee omdat de coureurs de oorlog in Oekraïne niet willen veroordelen. "Deelname van Kamaz kan ook echt niet, want het team wordt gefinancierd met Poetin-geld", zo zegt Gerard de Rooy, eigenaar van Team De Rooy.

De verklaring die het Russische Kamaz Master Team woensdag op de eigen website plaatste, is duidelijk. De coureurs zijn niet van plan om een document van de FIA (de internationale autosportfederatie) te ondertekenen die de oorlog in Oekraïne veroordeelt. De Russen zeggen te kiezen voor hun moederland en vinden het een politiek document dat de gelijke voorwaarden voor atleten schendt.

Eigenaar Gerard de Rooy van Team de Rooy heeft via app en email regelmatig contact met zijn Russische concurrenten. "Maar ik heb ze er niet naar gevraagd", zo zegt hij. "Ik snap hun kant van het verhaal wel en zij denk ik die van ons ook. Deelname van Kamaz aan de Dakar Rally kan echt niet, want het team wordt door de staat gefinancierd en dat is Poetin-geld." "Het ging nog even rond dat Kamaz misschien toch mee zou doen, maar het is beter van niet", zegt Janus Van Kasteren, coureur bij Team de Rooy. "Als ze dat wel hadden gedaan, was de kans groot geweest dat wij thuis waren gebleven. Wanneer mensen thuis in de kou zitten, kun je niet tegen een Russisch team gaan racen dat door hun regering wordt betaald."

Het ontbreken van de Russen betekent een flinke aderlating voor de Dakar Rally, want met hun haast militair geleide en uiterst professionele organisatie zijn ze al jaren de allerbeste. Afgelopen januari eindigden ze in de Dakar Rally bijvoorbeeld op de plaatsen een tot en met vier. Janus van Kasteren reed snoeihard, maar kon zich er niet tussen wurmen en werd vijfde. "De competitie wordt er wel leuker op", vindt de coureur uit Veldhoven. "Ik ben nu ook ineens kanshebber op de eindoverwinning en ik ga er dan ook voor. Er valt geschiedenis te schrijven."

