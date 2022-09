Chirurg tevreden na live hartoperatie: ‘Mensen krijgen zo meer vertrouwen'

Iedereen kon woensdag live meekijken hoe John Pereira uit Eindhoven, op zijn 71ste verjaardag, aan zijn hart werd geopereerd. Chirurg Bart Koene doet zo’n ingreep wel vaker als er mensen meekijken, maar nog nooit voor zo’n groot publiek.

Rochelle Moes Geschreven door

“Het is harstikke goed gegaan”, zegt Koene als hij uit de operatiekamer komt. “Je weet nooit honderd procent zeker wat je aantreft. Bij een omleiding heb je een gezond plekje nodig en Johns kransslagader was helemaal verkalkt, dus dat was even zoeken. Maar het is gelukt.” John Pereira kreeg in april ademhalingsproblemen. Na onderzoek bleek hij een vernauwing te hebben in een belangrijke ader bij zijn hart. Hij twijfelde lang om zich te laten opereren, maar omdat John niets liever wil dan zijn kleindochter te zien opgroeien, besloot hij de operatie te ondergaan.

Een uur lang waren duizenden ogen gericht op het werk van Bart en zijn team. “We hebben veel positieve reacties gekregen”, zegt hij. Van mensen die dezelfde operatie hebben, maar ook van mensen die twijfelen of zich zorgen maken. “Een hartoperatie is een maximale ingreep in het menselijk lichaam. Het hart wordt even stilgelegd. Dat wordt als heel ingrijpend ervaren, maar het is een routine-ingreep die heel veilig kan. Door dat te laten zien, haal je het uit het mysterieuze en hebben mensen meer vertrouwen in de arts.”

Dat is ook waarom John aan de live-uitzending mee wilde werken. Hij hoopt anderen te helpen die hetzelfde moeten ondergaan en het ook spannend vinden. Maar kan het ook misgaan? “De arts gaat erin met een plan A, maar heeft ook altijd een plan B en C. Er staat altijd een hartlongmachine”, legt Koene uit. De kans dat mensen het niet overleven is volgens hem nog geen halve procent. Toch kan hij zich goed voorstellen dat mensen het spannend blijven vinden. “We kunnen nu naar deze uitzending verwijzen en als we de stress van iemand of de familie van diegene daarmee kunnen verminderen, is dat het waard", aldus de arts. Kijk hier de ingreep terug: