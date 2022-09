Hondje Daisy gedumpt uit auto, eigenaar wilde haar 'de vrijheid geven'

De dierenambulance Brabant Noord-Oost is woensdagavond uitgerukt, nadat er tussen Velp en Keent een hondje werd gedumpt. Een fietser zag hoe het beestje uit een auto werd gezet, die vervolgens doorreed. Doordat het dier gechipt was, kon de eigenaar even later worden opgespoord.

Sven de Laet Geschreven door