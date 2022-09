7 tips voor een goedkope (en goede!) zorgverzekering

Bijna alles wordt duurder, zo ook de premies van de zorgverzekeringen. De eerste is al bekend: een stijging van 7,6 procent bij zorgverzekeraar DSW. Bij andere verzekeraars wordt een soortgelijke stijging verwacht. Hoe zorg je er nou nog voor dat je volgend jaar een zo laag mogelijke premie betaalt? We geven je zeven tips, samen met de Helmondse 'Gierige Gerda'.

1. Recht op een zorgtoeslag

Weet jij al of je komend jaar recht hebt op een zorgtoeslag? Belangrijk om eerst eens uit te zoeken. De overheid verhoogt de zorgtoeslag komend jaar eenmalig met 34 euro per maand, om mensen die dat nodig hebben tegemoet te komen.

Ook Minke van Kuijen onderstreept het belang hiervan. Op haar blog Gierige Gerda leert Minke mensen hoe ze kunnen besparen, zonder meteen super zuinig te moeten gaan leven. "Zorgtoeslagen veranderen, dus het kan best zo zijn dat je eerst geen recht had op een toeslag maar komend jaar wel. Afgelopen jaar zijn er miljoenen euro's aan toeslagen blijven liggen, omdat de mensen die er recht op hadden dat niet hebben aangevraagd. Zonde", legt ze uit.

2. Wat heb je nodig?

Verzeker je alleen voor aanvullende pakketten die je écht nodig denkt te hebben. Raak je niet snel geblesseerd? Dan is een aanvullende verzekering voor de fysio waarschijnlijk niet nodig. Weet je nog niet zeker wat je nodig gaat hebben? Dan kun je volgens Gierige Gerda het beste kijken naar je portemonnee. "Verzeker je alleen voor dingen die je niet zelf kunt betalen. Kun je afspraken bij de fysio betalen? Dan zou ik me er zelf niet voor verzekeren."

"Kijk ook naar hoe groot de kans is dat je iets aanvullends nodig gaat hebben. Je kunt je altijd voor alles verzekeren, zelfs voor als er een meteoriet op je dak valt. Maar je moet een afweging maken van wat écht nodig is."

3. Kijk niet meteen naar de goedkoopste

Weet je wat je nodig hebt? Dan is het volgens Gierige Gerda zaak om niet meteen naar de goedkoopste verzekering te kijken. "Kijk vooral naar de verzekering die het beste bij je past." De dekking van het basispakket is overal hetzelfde, bij in de aanvullende verzekeringen zit vaak nog wel verschil. "Sommige verzekeringen zijn makkelijker aan jouw zorgvraag aan te passen dan anderen."

Let daarbij ook op dat je een verzekering kiest waarbij een zorgaanbieder zit die jij nodig hebt. Bij sommige verzekeringen geldt je verzekering namelijk alleen bij een specifieke ziekenhuizen of tandartspraktijken. Kijk of die aansluiten op jouw wensen.

4. Betaal alles in één keer

Heb je het geld ervoor? Betaal dan je zorgpremie voor het hele jaar in één keer vooruit. Bij de meeste zorgverzekeraars krijg je dan 1 of 2 procent korting. Alle kleine beetjes helpen.

5. Aparte verzekering is vaak goedkoper

Gezinnen kunnen zich samen verzekeren bij dezelfde zorgverzekeraar. Dit kan goedkoper zijn, maar is niet altijd het geval. Als er binnen je gezin verschillende zorgwensen zijn, kan het voordeliger zijn om voor iedereen een eigen zorgverzekering af te sluiten. Anders is iemand misschien wel verzekerd voor iets wat niet nodig is en betaal je dus onnodig geld. Op Zorgwijzer vind je een aantal rekenvoorbeelden.

6. Hoger eigen risico

Verwacht je weinig zorg nodig te hebben dit jaar? Dan kun je eventueel je eigen risico verhogen. In 2021 bespaarde je 312 euro aan zorgpremie door je eigen risico te verhogen naar maximaal 885 euro.

7. Rekenen, rekenen, rekenen

Kijk goed naar wat een aanvullende verzekering je oplevert en hoeveel extra premie dit je kost. Betaal je evenveel premie voor een tandartsverzekering als je er aan vergoeding voor terugkrijgt? Dan is het vaak zonde van je geld.

Weet je niet waar je moet beginnen? Begin dan op vergelijkingswebsites als de Zorgwijzer of Independer. Als alle zorgpremies bekend zijn, kun je daar jouw wensen invullen en krijg je een overzicht. Zorgverzekeraars moeten uiterlijk 12 november de premie voor 2023 bekend maken.