Oud-PSV'er Rob Landsbergen overleden

Rob Landsbergen is op 62-jarige leeftijd overleden. De oud-PSV'er leed al enkele jaren aan de ziekte Alzheimer. Woensdag is hij in diepe slaap gebracht. Donderdag is hij overleden.

Rob Landsbergen speelde in zijn carrière voor vier Brabantse clubs: PSV, NAC, Helmond Sport en Willem II. Bij de Eindhovense club was hij zes seizoenen actief. Na zijn voetbalcarrière werd de spits trainer in het amateurvoetbal en behaalde hij successen met de amateurs van PSV. Zo behaalde hij onder andere promotie naar de eerste klasse.

In 2019 werd bij de oud-voetballer de ziekte van Alzheimer geconstateerd. De laatste tijd ging hij flink achteruit. Rob Landsbergen is 62 jaar oud geworden.

'Niet mauwen en miepen'

Landsbergen werd geboren in Zuid-Rhodesië (het huidige Zimbabwe) in Afrika. Hij kwam op zijn tiende naar Helmond. Bij de plaatselijke amateurclub MULO kwam de spits al snel op de radar van PSV waarvoor hij zes seizoenen actief was: van 1976 tot 1984. In die zes seizoenen werd hij eenmaal (1980-1981) uitgeleend aan Willem II.

De oud-voetballer stond vooral bekend om zijn wilskracht en de uitspraak 'Niet mauwen en miepen'. De uitspraak kenmerkte de voetballer Landsbergen.

De spits kon ook in geval van nood door als verdediger. Prijzen won hij niet met de Eindhovense club. Na een uitstap in Korea keerde Landsbergen terug in Nederland. Hij voetbalde 2,5 seizoen voor Helmond Sport en twee seizoenen voor NAC. Na zijn tweede periode in Helmond ging hij verder bij de amateurs.

Uit Brits onderzoek blijkt dat bij voetballers het risico om te overlijden aan de ziekte van Alzheimer vijfmaal hoger is dan bij andere mensen.