Stalker van advocaat Peter Schouten mag twee jaar niet in de buurt komen

Jack van O. is veroordeeld voor het stalken van zijn voormalige raadsheer Peter Schouten. De oud-cliënt (52) kreeg donderdag van de rechter een werkstraf van 100 uur en een contactverbod voor twee jaar. Schouten werd in 2020 en 2021 bestookt met intimidaties door zijn voormalige cliënt (52). Die vond dat zijn advocaat hem in de steek had gelaten en liever voor de televisie werkte.

Van O. stuurde zo’n 300 mails naar Schouten en bleef dat ook toen, nadat hem was gevraagd ermee op te houden. Ook twee andere advocaten werden door de man lastiggevallen. In de mails uitte hij dreigende taal: “De verkeerde is doodgeschoten”, mailde hij na de aanslag op Peter R. de Vries, met wie Schouten samenwerkte. Ook mailde hij ‘dat hij wel zijn recht zou komen halen'. Het contactverbod duurt twee jaar. Als Van O. in die tijd wel contact zoekt met Schouten, dan krijgt hij een week cel. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van 250 euro en krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Peter Schouten wilde niet ingaan op de achtergrond van zijn cliënt. “Het is altijd triest als iemand voor zoiets voor de rechter staat. Ik hoop dat hij het geluk vindt in zijn leven. Het was een heftige tijd, maar dat gebeurt soms.”