Nadja (21) slaapt half jaar in een hotel omdat ze geen kamer kan krijgen

Wie als internationale student nog een slaapplek zoekt in Eindhoven, hoeft in ieder geval niet meer aan te kloppen bij The Student Hotel. De studentenkamers van het hotel zijn volgeboekt tot volgend jaar zomer. Student Nadja Ikodinovic (21) uit Servië zag een kamer in het hotel voorbij komen, voor 900 euro per maand. Zonder na te denken boekte ze voor een half jaar. “Mijn ouders helpen bij het betalen het verblijf. En ik heb bijbaantjes.”

De kamernood onder internationale studenten in Eindhoven is groot. Vorige week schreef Omroep Brabant al over studenten die noodgedwongen in een tentje in iemands achtertuin verblijven. Of een student die van bank naar bank hopt. Hoe anders is het in The Student Hotel: hartje Eindhoven met bijna alles op loopafstand.

Nadja is een van de 240 studenten die een plekje in het hotel wisten te bemachtigen. “Ik weet dat er in Eindhoven een wooncrisis is, zeker onder studenten. Zo ken ik studenten die in een andere stad moesten gaan wonen, omdat ze hier geen kamer konden vinden. Ik kon aanvankelijk ook helemaal niets vinden. Totdat ik dit zag. 900 euro is veel geld, maar dit is beter dan nergens terecht kunnen."