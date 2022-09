Fout op fout: doorgaande weg gaat dicht, maar niemand die het weet

De gemeente Roosendaal heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Wouw. Door een fout was niemand in het dorp op de hoogte dat de Wouwbaan, de belangrijkste verbindingsweg naar Roosendaal, een maand wordt afgesloten.

“Dinsdag stond er ineens een bord, dat de weg op donderdag dicht zou gaan”, vertelt raadslid Eric de Regt van VLP Roosendaal en inwoner van Wouw. "De weg is tot 28 oktober dicht. Hier is de communicatie echt fout gegaan.”

Verkeerde straatnaam

Door een menselijke fout zijn inwoners te laat op de hoogte gebracht van het afsluiten van de straat met alle gevolgen van dien, schrijft de gemeente donderdag in een persbericht.

“Eerst is er een bord verkeerd beletterd”, weet De Regt. Het bord stond op de verkeerde plaats met de verkeerde straatnaam, namelijk Vinkebroeksestraat. Pas afgelopen dinsdag is die fout hersteld en werd het goeie bord op de Wouwbaan geplaatst.

Brief niet verstuurd

“En er zijn wel brieven opgesteld om de bewoners van Wouw te informeren”, weet De Regt. “Maar die zijn nooit verstuurd blijkbaar, want niemand heeft er een gehad.”

Er kan een maand lang geen auto of fietser over de verbindingsweg naar Roosendaal. “Automobilisten moeten omrijden via de A58 en fietsers moeten via de Heirweg, een smal weggetje zonder verlichting.”

'Communicatie schoot tekort'

De zaak kwam aan het licht toen VLP Roosendaal vragen ging stellen aan de gemeente. “Toen kwamen ze erachter”, vertelt De Regt. “En nu bieden ze hun excuses aan.”

Medewerkers van de gemeente Roosendaal zijn woensdag, samen met de uitvoerder, langsgegaan bij omwonenden én er wordt nog een brief verstuurd naar alle inwoners van Wouw. Hierin biedt de gemeente haar excuses aan voor de ontstane ophef én voor de overlast die inwoners de komende periode mogelijk ondervinden.

“We hebben natuurlijk begrip voor de werkzaamheden, maar de communicatie is duidelijk tekort geschoten”, besluit De Regt. “Het is nu gebeurd, laten we er maar lering uit trekken.”