Vader Ruud over Lucas Cornelissen: 'Verlies is een dagelijkse worsteling'

De 20-jarige Lucas-Cornelissen uit Den Bosch, een bekend TikTokker, kwam in mei door een tragisch ongeval om het leven. Zijn zus Julia en ouders Ruud en Patricia vertellen op indrukwekkende wijze hun verhaal in een documentaire van Anne-Marie van Oosteren. Die is op 31 oktober te zien in de eerste aflevering van de televisiereeks ‘Voor wie steek jij een kaarsje op’ bij KRO-NCRV.

De omroep is dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur met presentator Joris Linssen in de Sint Jan in Den Bosch voor de opnames van het tv-programma. Iedereen die met hem in gesprek wil over een verloren dierbare is welkom.

In de documentaire vertellen Ruud, Patricia en Julia bewonderenswaardig rustig, maar ook zichtbaar aangedaan over die nacht in mei toen de politie voor hun deur stond met het ergst denkbare bericht.

Ook vertellen ze over het rouwproces waar ze nog middenin zitten en over wie hun zoon en broer Lucas was: “Vooral een héél lief manneke.” De documentaire maakt indruk en is een prachtig eerbetoon geworden aan dat lieve manneke.