Te weinig bouwgrond voor te veel bedrijven: 'We moeten keuzes maken'

Brabant is in trek als het gaat om bouwgrond voor bedrijven. De structurele leegstand op bedrijventerreinen is flink gedaald, er is veel meer bouwgrond uitgegeven aan bedrijven dan verwacht. De vraag naar ruimte is het grootst bij logistieke bedrijven, met name distributiecentra. Die vraag zal, volgens de Monitor Bedrijventerreinen van de provincie, ook na 2030 niet afnemen. "De Brabantse grond is schaars. We moeten kiezen welk type bedrijven we wel of niet willen in Brabant."

Het is goed nieuws dat bedrijven Brabant nog steeds weten te vinden. Bestaande bedrijven breiden graag uit, voor nieuwe bedrijven ligt Brabant op de perfecte plek. De verwachting was dat de economische krimp in 2020 door corona zou leiden tot een dalende vraag, maar niets is minder waar.

'Bedrijven met banen gaan voor'

Uit een prognose blijkt dat de vraag naar ruimte ook de komende jaren niet zal afnemen. Grond wordt dus schaarser. Volgens provinciebestuurder Erik Ronnes is de beschikbare capaciteit niet voldoende voor de toekomstige vraag. Daarom zal Brabant keuzes moeten maken.

Ronnes wil kijken welke bedrijven de meeste waarde hebben voor Brabant. Daarbij wil hij kijken naar de werkgelegenheid die een bedrijf oplevert, of hoeveel banen je behoudt als je uitbreiding toestaat.

Combineren van functies

Bedrijven die zich in Brabant willen vestigen, moeten zelf al (mee)denken over het combineren van functies. "We moeten toe naar meerdere functies op de vierkante meter", aldus Ronnes. Door te 'verdichten' hou je meer ruimte over voor belangrijke bedrijven die juist meer ruimte nodig hebben, zoals afvalverwerkende industrie.

Het indelen van nieuwe bedrijventerreinen wordt een hele klus, zegt Ronnes. "Komen er bijvoorbeeld bedrijven die gebruik maken van waterstof, moeten die wel op een plek komen waar zo'n pijp kan worden aangelegd."

Meer zonnestroom

Met de duurzaamheid gaat het trouwens de goede kant op. De opwekking van zonnestroom is met meer dan de helft toegenomen tot 6 procent van het totale energieverbruik op bedrijventerreinen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet.

"De overschakeling naar duurzame energie is dan ook een wezenlijk onderdeel van het vestigingsbeleid." Zo wordt er bijvoorbeeld goed gekeken of bedrijven slim kunnen worden gecombineerd. Een bedrijf dat veel warmte produceert kan die dan leveren aan een woonwijk of aan een ander bedrijf dat warmte kan gebruiken.

Kantoren worden woningen

De vraag naar kantoorpanden neemt wel af. "In het centrum en dicht bij knooppunten van het openbaar vervoer is nog wel behoefte, maar vooral langs snelwegen komen kantoren leeg te staan. Thuiswerken en flexibel werken zijn op veel plekken de norm geworden."

Voor die leegstaande kantoorpanden is al een nieuwe bestemming gevonden. Gekeken wordt of dat woningen kunnen worden, want daar is veel vraag naar. Zo is er een enorm gebrek aan woonruimte voor studenten, spoedzoekers en statushouders. Ook wil het Rijk extra plekken voor asielzoekers.

Gedeputeerde Ronnes: “Deze prognoses zijn belangrijk. Ze helpen ons, de regio’s en gemeenten bij het maken van keuzes. Ook kunnen we zo zien of het huidige aanbod nog wel bij de toekomstige behoefte past en of er genoeg extra vierkante meters in de pijplijn zitten. We moeten kiezen welk type bedrijven we wel of niet willen.“