Regenrecord na hitte: 23 emmers per vierkante meter in september

In Steenbergen is in september de meeste regen gevallen in Brabant. In totaal viel er in die regio 228 millimeter neerslag. Dat zijn bijna 23 emmers per vierkante meter. Normaal valt er maar zo’n 75 millimeter per maand. Vorig jaar viel in Steenbergen bijvoorbeeld maar 22 millimeter in de hele maand.

In heel Brabant was het erg nat in september. In Sint Anthonis viel de minste regen, maar dat was met 90 millimeter nog steeds een stuk meer dan het maandgemiddelde.

In Klundert viel deze maand 202 millimeter en in Oudenbosch 195 millimeter. Ook in Chaam was het nat met 204 millimeter. Volgens Rico Schröder van Weerplaza komt dit vooral door enorme buien op 10 september. “Toen viel er in het zuidwesten van het land in een dag meer regen dan normaal in een maand.”

September was een maand met twee gezichten. Behalve veel buien, viel ook de temperatuur op. “Op 5 september was het nog recordheet met 32 graden in Gilze-Rijen”, kijkt Schröder terug op de maand. “Maar na 16 september werd het een stuk kouder en kwam de temperatuur niet eens meer boven de 20 graden uit.”

September eindigt met een mooie dag. “Maar vrijdagavond en in het weekend gaat het weer flink regenen”, voorspelt Schröder. Maar er is ook een lichtpuntje: “Volgende week wordt het beter. Woensdag kan het zelfs 20 graden worden.”

Het neerslagtekort is door de vele regen in september nog niet opgelost. Volgens waterschap Aa en Maas moet er nog 200 mm extra regen vallen om de droge zomermaanden te compenseren.