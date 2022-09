Gehavend PSV zonder Luuk de Jong naar Cambuur Leeuwarden

PSV kan nog een paar weken geen beroep doen op Luuk de Jong. De spits is langer geblesseerd dan gehoopt. En dat komt PSV slecht uit. De Eindhovenaren spelen in de komende zes weken twaalf wedstrijden, om te beginnen zaterdag tegen Cambuur Leeuwarden.

“Luuk staat weer individueel op het trainingsveld, maar hij heeft nog tijd nodig. De prognose was een terugkeer na de interlandbreak. Dat is niet gelukt. Het gaat nog wel wat weken duren.”

Maar de grootste tegenvaller is de afwezigheid van Luuk de Jong. De spits raakte vijf weken geleden tegen Glasgow Rangers geblesseerd en hoopte terug te keren na de interlandbreak van vorige week.

En er zijn nog meer blessures. Noni Madueke en Mauro Júnior hopen net voor het WK in november terug te keren. El Ghazi begint zaterdag nog op de bank, omdat hij terugkeert van een blessure.

Ondanks de afwezigheid van een aantal sterkhouders reist PSV met vertrouwen af naar Cambuur Leeuwarden. Vooral Cody Gakpo zal met een goed gevoel zijn teruggekeerd in Eindhoven. De aanvaller was in twee interlands met Oranje belangrijk. Van Nistelrooij genoot ervan.

“Het was geweldig om naar Cody te kijken. Het zijn grote stappen die hij maakt. Voor hem is het ook een fijn gevoel. Je voelt namelijk dat je weer een extra stap zet in je carrière. Dat geeft een boost, daar weet ik alles van. En hij zit nog lang niet aan zijn plafond.”