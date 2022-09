In het geheim kwam Rembrandts meesterwerk van 175 miljoen naar Brabant

Als een soort geheime operatie is deze week een van Rembrandt van Rijns meesterwerken het Noordbrabants Museum in Den Bosch binnengehaald en er opgehangen. De Vaandeldrager, met een waarde van 175 miljoen, is vanaf zaterdag te zien in Brabant. “Het schilderij is nog nooit eerder getoond aan het grote publiek", zegt conservator van het museum Floris van Alebeek.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Rembrandt maakte op 30-jarige leeftijd De Vaandeldrager in zijn atelier in Amsterdam. “Wat het schilderij zo bijzonder maakt, is dat Rembrandt op die leeftijd al liet zien wat hij kon als schilder”, legt Van Alebeek uit.

“Dit soort kunstwerken komt bijna niet meer op de markt.”

Het inmiddels 380 jaar oude schilderij was de afgelopen eeuwen niet in Nederland. Waar het schilderij al die tijd was, weet alleen de verzamelaar die het schilderij in bezit had. Eind januari dit jaar kreeg de Nederlandse staat de kans om De Vaandeldrager voor 175 miljoen te kopen. “Dit soort kunstwerken komen bijna niet meer op de markt. En de prijs van zulke kunstwerken blijft alleen maar stijgen. De Staat zag dit waarschijnlijk als de laatste kans om dit bijzondere werk aan het grote publiek te laten zien”, vertelt de conservator. Het aankoopbedrag is enorm hoog vergeleken met de laatste werken die het museum in bezit kreeg. Zo heeft de nieuwste Van Gogh een waarde van 1,6 miljoen. “De waarde van De Vaandeldrager heeft vooral te maken met vraag en aanbod. Er zijn af en toe kleinere werken van Rembrandt te koop, maar niet van zo’n formaat en monumentaal karakter. Terwijl allerlei welvarende verzamelaars er dolgraag een willen hebben”, legt Van Alebeek uit.

“Het vervoer is een soort geheime operatie waar bijna niemand iets van weet.”

Omdat De Vaandeldrager is betaald door de Staat, maakt het een rondreis door Nederland. Zo kan iedereen genieten van de aankoop, is het idee. “Het is de eerste keer dat één schilderij allerlei musea afreist door het hele land. Dat is uniek.” Maar het vervoeren van zo’n duur schilderij is een lastige klus. Een speciaal team is verantwoordelijk voor dat proces. Hoe dat precies is gegaan, wordt vanwege de veiligheid niet verteld. “Ik weet zelf ook niet hoe, waar en wanneer het schilderij naar het museum is gebracht”, zegt Van Alebeek. “En ook de soort bus waarin het schilderij wordt vervoerd of de kleur van de koffer, weet ik niet. Het vervoer is een soort geheime operatie waar bijna niemand iets van weet.”

“Je wil geen risico’s lopen met een werk dat 175 miljoen kost.”

En ook nu het schilderij in het museum hangt, zijn er flink wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zoals het inzetten van extra beveiligers en het instellen van tijdsloten zodat er maximaal veertig bezoekers tegelijk in de zaal staan. Het schilderij zelf is eveneens goed beschermd. Om De Vaandeldrager zit een glazen vitrine die ervoor zorgt dat mensen niet aan het doek kunnen zitten. “Je wil geen risico’s lopen met een werk dat 175 miljoen kost.” De Vaandeldrager is van 1 tot 30 oktober te zien in Brabant.