Snookerspeler René van Rijsbergen wil naar WK: 'Het is mijn droom'

Voor snookerspeler René van Rijsbergen wordt het een spannend weekend. Hij kan op het NK voor de zesde keer kampioen worden. Dat is een evenaring van het record. Een titel betekent ook dat hij naar het WK zou kunnen. Vijf vragen in de aanloop naar het NK aan titelverdediger René van Rijsbergen.

Heb je spanning richting het NK, nu je een record kunt evenaren?

''Natuurlijk heb ik gezonde spanning, dat hoort erbij. Het is niet zo dat ik geen spanning meer heb, omdat ik het Nederlands Kampioenschap al meerdere keren gewonnen heb. Ik ben gretig en wil met de beker op het podium staan. Dat ik met de eventuele winst een record kan evenaren, maakt het al helemaal speciaal.''

Hoe ziet een week er voor jou uit richting het NK?

''De voorbereiding voor een toernooi begint bij mij vaak al een aantal maanden van tevoren. Ik speel dan zo één of twee keer in de week een wedstrijd en probeer me ook mentaal te focussen. Snooker is een sport waarbij je veel concentratie nodig hebt, dus daar moet je ook zeker aan werken. Dit is vaak in de avonduren, want overdag werk ik bij een accountantskantoor.''

''Een aantal weken voor de start van het toernooi wil ik ook fysiek in orde zijn. Ik sport dan naast de trainingswedstrijden drie tot vier keer in de week in de sportschool. Mentaal gezien probeer ik me voor te stellen hoe het is om met de beker te staan.''

Heb je ambities om ook in het buitenland te snookeren?

''Jazeker. Mocht ik het NK winnen, dan mag ik meedoen aan het WK of EK Snooker op amateurniveau. Als ik de agenda’s van mijn baas en mezelf kan afstemmen, wil ik daar graag aan meedoen!''

Tien jaar geleden spraken we je over je passie, toen gaf je aan dat je de droom om op de British Open te spelen had opgegeven. Droom je daar stiekem nog van?

''Mogen spelen op de British Open zou een droom voor me zijn geweest, maar dat is niet te doen. Ik speel op amateurniveau en als ik zie wat voor niveau de professionals op dat toernooi halen, dan is dat voor mij niet haalbaar. Snookerspelers zijn op hun top tussen hun 25e en 30e jaar. Ik acteer op een ander niveau en heb veel respect voor de sterren die daar spelen.''

Hoe schat je je kansen in op deze editie van het NK?

''Tijdens de voorrondes werd mijn grootste concurrent uitgeschakeld. Dat wil zeker niet zeggen dat het een gemakkelijke klus wordt, want er spelen in deze editie echt veel goede spelers mee in het slotweekend. Ik zet alles op alles om te winnen.''