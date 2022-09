Stafford bijt jongetje (6): 'Het was een echte horrordag'

Frouwke uit Geertruidenberg beleefde op 2 september haar grootste horrordag. Haar zoontje Faro (6) werd bij kennissen uit het niets aangevallen en gebeten door een Amerikaanse Stafford. Sindsdien probeert ze haar gelijk te halen, maar ze vindt dat ze nergens voet aan de grond krijgt.

Frouwke (42) begint haar verhaal op de dag die alles veranderde: “Ik ging met mijn zoontje Faro en dochter Isabella (9) naar kennissen hier in Geertruidenberg. We gingen met z’n allen op de bank zitten, toen het vreselijk misging. Faro aaide de hond over z’n kop en die beet hem meteen in z’n voet.” Bij Frouwke klinkt weer de afschuw in haar stem: “Het was meteen paniek. Die hond beet in de voet van Faro en trok hem zo een meter of twee van de bank. Hij liet ook niet meer los, wat we ook probeerden. Ik heb m’n hand blauw geslagen op die kop, maar hij bleef bijten. De eigenaresse hield wel z’n kop vast, zodat hij niet kon scheuren, maar we kregen hem niet los.” “Ondertussen schreeuwde Faro het uit van de pijn. Isabella was in paniek. Alles zat onder het bloed. Een horrorscenario. Ik ging naar de keuken om een mes te halen, maar de eigenaresse wilden niet dat ik de hond stak. Uiteindelijk liet de hond los, toen zijn keel werd dichtgeknepen.”

112 werd gebeld en Faro werd in vliegende vaart naar het ziekenhuis gebracht. “Gelukkig bleken er geen pezen of botten kapot, maar het was een enorme wond.” Nu vier weken later gaat het al een stuk beter met Faro. “Hij mag weer voorzichtig zijn voet belasten. Maar geestelijk is het een stuk zwaarder. Gelukkig praat hij er veel over.” Frouwke wil het liefst dat de hond een muilkorf krijgt of dat iemand hem laat inslapen. “Zo’n beest kun je niet meer vertrouwen. Ik heb vorige week aangifte gedaan, heb met een gedragskliniek gesproken. Maar nergens kunnen ze me echt helpen."

"Faro dacht dat hij doodging, Isabella was in paniek."

“Het lijkt wel of niemand de ernst van de zaak ziet”, vindt Frouwke. “Ze wil het er dan ook niet bij laten zitten. “Dit was echt een horrordag. Faro dacht dat hij doodging, Isabella was in paniek. Het was vreselijk.” Wat het allemaal nog erger maakt: door de hondenbeet ligt ook het grote project van Faro nu helemaal stil. “Hij zamelde flessen in om een reis te maken naar zijn vader in Brazilië. Die heeft hij in 2018 voor het laatst gezien. Nu zijn de tickets zo duur dat hij deze actie heeft bedacht.

Frouwke met Faro en Isabella.