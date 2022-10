112-nieuws: auto brandt uit in Deurne • brand bij oude molen in Gilze

16.13

Op de Rembrandt van Rijnstraat in Deurne is een auto helemaal uitgebrand. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De auto was net volgetankt en stond geparkeerd op de straat. De eigenaresse was daar bij iemand op bezoek toen haar auto ineens in brand bleek te staan. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde.

Er was brandstof over de straat gelopen. De brandweer heeft geprobeerd te zorgen dat die niet in het riool terecht kwam.