112-nieuws: hond doodgebeten in Gilze • gestoken man Helmond is Boxtelaar

10.36

Een kapsalon in de Kastanjelaan in Bergen op Zoom is vrijdagnacht beschoten. In de ruit van de zaak zit een gat zo groot als een tennisbal. Binnen lag een kogelpunt en op straat een huls. Rond kwart over een werd de politie gewaarschuwd dat er geschoten was in de Kastanjelaan. Toen werden geen hulzen of kogelinslagen aangetroffen. Rond twee uur kwam bij de meldkamer een nieuwe melding binnen. Iemand in de Kastanjelaan hoorde vier klappen. Toen zat er een gat in de ruit.