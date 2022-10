Komende week wordt zonniger en droger: 'We krijgen een vleugje nazomer'

Goed nieuws voor wie houdt van wat warmer weer dan de afgelopen dagen. Het wordt komende week zonniger en de temperatuur gaat omhoog. Alleen deze zaterdag wordt eventjes doorbijten.

"Een buiengebied met best actieve buien trekt in de loop van de zaterdagochtend vanuit het westen de provincie binnen", vertelde Wouter van Bernebeek Weerplaza zaterdagochtend rond halftien in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "De komende uren zal het behoorlijk nat zijn op sommige plaatsen. Daarbij kunnen ook flinke windstoten voorkomen."

Maar in de loop van de middag trekken de meeste buien naar het oosten weg en wordt het droger en zien we de zon wat vaker. "Dan loopt de temperatuur op naar 17 graden. Dus als je paraplu nodig hebt, zal het de eerstkomende twee, drie uur zijn. Maar het best kun je dan ergens schuilen."