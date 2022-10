Passagiers in vliegtuigen klem op Eindhoven Airport door storing

Honderden passagiers zitten zaterdagmiddag op Eindhoven Airport vast in hun toestel. Ze kunnen niet van boord omdat er een technische storing is bij de verwerking van hun bagage. "Er heerst veel onrust onder de mensen in het vliegtuig", laat iemand vanuit een gestrand toestel per telefoon weten.

De woordvoerder van Eindhoven Airport bevestigt dat er een storing is in het bagage afhandelingssysteem. Alle koffers moet handmatig worden verwerkt door het personeel. Het mankement treft zowel passagiers die willen vertrekken als reizigers die arriveren. Volgens de woordvoerder zou het gaan om vijf vluchten. Passagiers op de start- en landingsbaan maken melding van twaalf toestellen die geparkeerd staan. Of die allemaal gestrande passagiers aan boord hebben, is evenwel niet duidelijk.

Onrust

Onder de passagiers die vastzitten in hun toestel is Ekrem Toprak uit Den Bosch. Hij is rond half twee met het vliegtuig geland. "We komen uit Istanbul en zijn op weg naar huis. Maar we zitten nu al bijna anderhalf uur te wachten. We kunnen niet uit het vliegtuig. Volgens het boordpersoneel is het te gevaarlijk om nu naar de terminal te lopen. Dus wachten we maar af. Er heerst veel onrust onder de passagiers."

De reizigers op zijn vlucht worden voorzien van water. Verder is het afwachten wat er gaat komen. Volgens Ekrem staan er een stuk of zes tot zeven vliegtuigen in totaal te wachten. "Links van me tel ik drie andere toestellen. Rechts van ons staan er een stuk of drie tot vier geparkeerd."