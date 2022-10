Chaos op Eindhoven Airport: 'Ik zit al een half uur klem'

Door een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport kunnen mensen hun vliegtuig niet uit. Sociale media stroomt vol met berichten van mensen die soms tot wel een uur vast staan op plek waar ze normaal gesproken uitstappen. "Ik zie aan beide kanten zes vliegtuigen al staan, twaalf vluchten waar mensen langer moesten blijven zitten", zegt Sven Elsthout die in een van de vliegtuigen zit.

Zijn vlucht was al een uur vertraagd vanuit Poznan in Polen. "Nu zitten we ook zeker al een halfuur klem op Eindhoven Airport. Te wachten tot we het vliegtuig uit kunnen." Aan de linkerkant van zijn vliegtuig en aan de rechterkant ziet Sven er zes andere vluchten staan. "Twaalf in het totaal dus." De piloot heeft wel een aankondiging gedaan in het vliegtuig. "Er zou een tekort zijn aan materieel om de vluchten af te kunnen handelen volgens hem."

Dianne zit ondertussen al wel op Lanzarote, maar moest vanmorgen zelf de bagage op de band gaan leggen. "Wij waren om half 5 al op Eindhoven vanmorgen. Toen deed het systeem het al niet meer." Er werd nog wel gewogen en gelabeld. "Daarna werd er door de hal geschreeuwd dat we achter in de hoek op een andere band de bagage moeste leggen."

De vlucht zou om zeven uur vertrekken maar was vertraagd door dit voorval. "Het duurde heel lang voordat de bagage in het vliegtuig stond uiteindelijk."

Sociale media

Vooral via Twitter worden er veel berichten gedeeld van mensen die 45-60 minuten vast zitten in een vliegtuig. Bij sommige mensen staat er wel al een trap, maar ze durven er zonder personeel niet uit.