Haren afgeknipt uit protest: 'Wij willen vrijheid voor alles'

Honderden demonstranten verzamelden zich zaterdag op het 18 Septemberplein in Eindhoven, om zich uit te spreken tegen de Iraanse regering. Ze hadden borden bij zich, riepen leuzen en een van de demonstranten knipte haar haren af uit protest. Zo vroegen ze aandacht voor de ongelijkheid van vrouwen in Iran.

‘Het Iraanse regime is moordenaar, weg met moordenaar!’, klonk zaterdagmiddag luidkeels over het plein. Demonstranten hadden zich daar verzameld als steun voor de vrouwen in Iran. In dat land wordt door vrouwen gestreden voor vrijheid en gelijkheid. Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini zijn de protesten in Iran heel fel. Amini werd gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften voor vrouwen overtrad en overleefde dat niet.

"Als je geen hoofddoek draagt, word je daar vermoord."

In Eindhoven wilden de demonstranten de Iraanse vrouwen steunen. “Wij zijn hier voor de vrijheid van vrouwen in Iran”, vertelde een van de betogers. “Als je geen hoofddoek draagt word je daar onderdrukt, gemarteld en vermoord. Genoeg is genoeg!” Een ander zei dat ze vindt dat de Nederlandse regering de banden met Iran zou moeten verbreken. “Dit is een criminele bende die misdaden tegen de mensheid begaat. De ambassade van Iran moet dicht!”

Uit solidariteit met de overleden jonge vrouw knipte een van de demonstranten haar haren af. “Wij willen vrijheid voor alles. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor democratische ideeën. Het dictatorische regime moet weg.”

Niet alleen in Eindhoven werd actie gevoerd om te protesteren tegen het Iraanse regime. Over de hele wereld gingen mensen de straat op, in ongeveer 160 steden waren betogingen uit solidariteit met de protesten in Iran.