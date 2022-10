Nederlaag dreunt na bij PSV: ‘Duidelijk dat dit aankomt’

Een 3-0 nederlaag tegen Cambuur is op geen enkele manier goed te praten. Dat deden Cody Gakpo en Ruud van Nistelrooij dan ook niet. De trainer gaf aan dat de nederlaag hard aankomt terwijl zijn aanvoerder de vinger nog niet op de zere plek kon leggen.

“Dit moeten we verwerken”, zei een aangeslagen Ruud van Nistelrooij na afloop. “Ik had dit niet verwacht. Het is duidelijk dat dit aankomt.”

Het contrast met voor de interlandbreak was heel groot. Toen won PSV in een spektakelstuk met 4-3 van Feyenoord. Van het niveau dat toen gehaald werd was niks zichtbaar zag ook de oud-spits. “De stap die we gezet hebben in de wedstrijd tegen Feyenoord was vandaag totaal niet terug te zien. We hebben nog niet misschien ons niveau gehaald. Het was een gigantisch verschil.”

Lange tijd om te rouwen is er niet voor PSV. Er wacht een zeer druk schema de komende weken. “We gaan hier ook weer bovenop komen”, was de trainer optimistisch. “We gaan samen weer vechten voor de club.”

Maar voor nu is het vooral uithuilen. “We waren er gewoon niet en dat moeten we vooral onszelf kwalijk nemen”, besloot de aanvoerder de persconferentie.

