Bas stopt onder toeziend oog van heel Brabant met roken

Bas Verdonk (19) uit Ter Heijde rookte drie jaar lang iedere dag een pakje sigaretten. Na verschillende vergeefse pogingen om te stoppen is hij er nu helemaal klaar mee. Daarom heeft hij de hulp van Jordy Graat en Christel de Laat ingeroepen, die hem gaan helpen Stoptober door te komen.

In de maand oktober worden mensen ieder jaar weer opgeroepen om te stoppen met roken. “Ik ben al een paar keer eerder gestopt, maar viel steeds weer terug”, zei Bas zaterdagmiddag in het radioprogramma Graat & de Laat van Omroep Brabant. Samen met zijn zwager Siep Fens (ook 19) gaat hij de uitdaging nu opnieuw aan. “Deze keer staat er toch wat meer spanning op, omdat heel Brabant meekijkt. Dus ik hoop dat het nu wel gaat lukken.”

Inmiddels begint Bas zich steeds meer zorgen te maken over zijn gezondheid. Bovendien heeft hij het helemaal gehad met de dure pakjes en de rookwalm om hem heen. “Als ik mijn vriendin een kusje geef is het net alsof ze met een asbak zoent, dus ik begrijp wel dat zij blij is als ik ben gestopt.”

Bas begon met roken toen hij zestien was. Hij heeft een grote vriendengroep, waarvan er twaalf roken. De drempel om ook een sigaret op te steken, was dan ook niet hoog. “Het begon sigaretje voor sigaretje, eerst allemaal stiekem. Na een maand heb ik het aan mijn ouders verteld en toen begon ik vast te roken.”

De komende vijf weken volgt het radioduo Bas tijdens zijn poging om van zijn verslaving af te komen. Hij wordt daarbij ondersteund door experts. “Ik denk dat het avondje in het café met z’n allen heel moeilijk wordt. Daar ging het altijd mis”, zegt Bas. “Maar nu weten die gasten dat ik er serieus mee bezig ben en zullen zij misschien ook wat beter opletten.”

Zijn vrienden heeft Bas nog niet over kunnen halen om ook een poging te doen. “Maar wie weet. Het zou mooi zijn als we allemaal stoppen. Dan kunnen we met z’n allen een extra vakantie boeken van het geld dat we besparen.”