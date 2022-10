Wielrenner Sjoerd Bax kan stuntzege nog amper bevatten: 'Mijn doorbraak'

Ondanks dat het inmiddels drie dagen geleden is, kan hij het nog amper bevatten. Sjoerd Bax won donderdag voor het eerst sinds hij profwielrenner is een wedstrijd. Hij schreef in Italië de 75e editie van de eendagswedstrijd om de Coppa Agostoni op zijn naam. De renner uit Uppel rekende in de sprint af met grote namen zoals Vincenzo Nibali, Enric Mas en Alejandro Valverde.

"Ik heb mezelf verrast en ik denk de rest van de wielerwereld ook", blikte Sjoerd zondagmiddag vol trots terug in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant.

"Toen ik eenmaal in deze groep zat, dacht ik: dit is heel vet."

Niemand had op 25 kilometer van de finish aan de renner uit Uppel gedacht als winnaar. Hij maakte weliswaar deel uit van de kopgroep, maar daarin bevonden zich ook Nibali, Mas, Valverde, Rigoberto Urán, Domenico Pozzovivo, Guillaume Martin, Davide Formolo en Andrea Piccolo. "Toen ik eenmaal in deze groep zat, dacht ik: dit is heel vet", vertelde Sjoerd. "Maar op een gegeven moment ging ik toch nadenken over de overwinning. Ik weet namelijk dat ik best een goede spint heb, zeker tegen klimmers. Op een lager niveau was het me al eerder gelukt te winnen, op een vergelijkbare manier. Daarop besloot ik voor de sprint te gaan. In een groepje klimmers speelt mijn grote lijf toch in mijn voordeel."

"Valverde feliciteerde me direct, dat vond ik wel mooi."

Formolo probeerde in de laatste drie kilometer nog weg te rijden, maar Mas zat meteen in zijn wiel. Zo werd het uiteindelijk toch een sprint van negen. Veel ogen waren vervolgens gericht op de ervaren Valverde, maar de Spanjaard ging veel te vroeg aan. Bax - de grote onbekende tussen de eliterenner - timede perfect en klopte Valverde ruim voor de streep. "Valverde feliciteerde me direct. Dat vond ik wel mooi. Klasse van hem. Zaterdag had ik ook nog een wedstrijd en toen kwam achteraf Simon Clarke me nog even feliciteren. "Een sterkte sprint gereden", zei hij.

"Het seizoen eindigen met een hoogtepunt is ook mooi."