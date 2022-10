Automobilist rijdt veel te hard over A4 om met gezin op tijd bij K3 te zijn

Een 41-jarige automobilist is zijn rijbewijs kwijt nadat hij zondagmorgen met 167 kilometer per uur op de A4 bij Heijningen reed. De man reed veel te hard omdat hij met zijn kinderen onderweg was naar een concert van K3 in Rotterdam en bang was te laat te komen.

Op de A4 geldt overdag een maximale snelheid van 100 kilometer per uur. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen. Of de man en zijn gezin het concert van K3 nog hebben gehaald is niet duidelijk, maar de kans is groot van niet.