Thomas werd 5 jaar geteisterd door paniekaanvallen maar is nu terug bij NAC

Voetballer Thomas Marijnissen is na vijf jaar teruggekeerd bij zijn oude club NAC. De aanvaller speelde eind 2016 één profwedstrijd voor de Bredanaars. Daarna werd hij getroffen door psychische problemen en stopte hij zelfs met voetbal. Hij praat er openhartig over in het Omroep Brabant sportprogramma De Zuidtribune.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Vijf jaar geleden kreeg Marijnissen last van paniekaanvallen. Al duurde het wel even voordat hij wist wat er aan de hand was. "Erover praten deed ik niet", vertelt hij nu. "ik denk ook wel door schaamte. Ik kende dit helemaal niet van mezelf. Ik stond altijd vooraan en dan dit."

"Ik kon het allemaal niet plaatsen."

Maar de angststoornis ging niet weg, het bleef om zich heen grijpen en werd steeds ergers. "Als ik opstond, voelde ik spanning in mijn lichaam. Als ik naar de club ging, maar ook thuis. Ik had hartkloppingen en dat soort dingen. Ik kon het allemaal niet plaatsen. Dan dacht ik, het zal vandaag toch niet weer gebeuren? Tja, dan kun je het al raden natuurlijk. Het werd op een gegeven moment heel heftig, ik kon niet meer eten en niet meer slapen. Ik sprak er met niemand over, totdat ik een tv-uitzending zag met Andy van der Meijde en Ricardo Kishna. De voetballer van ADO Den Haag kampte met depressies en paniekaanvallen. Hij praatte hier openhartig over in het tv-programma. "Het heeft mij echt de ogen geopend", zegt Marijnissen. "Ik dacht, dat heb ik ook."

"Ik heb een tweede kans gekregen."