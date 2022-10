Jeroen Oerlemans niet vergeten, brug vernoemd naar persfotograaf

Precies zes jaar nadat Jeroen Oerlemans in Libië werd doodgeschoten, krijgt de persfotograaf uit Vught een bijzonder eerbetoon. In Amsterdam-Zuid is zondag een brug onthuld die naar hem is vernoemd. "Deze brug is voor hem", zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Frits van Otterdijk & ANP Geschreven door

Oerlemans overleed 2 oktober 2016 in Sirte. Hij werd dodelijk getroffen door de kogel van een scherpschutter van IS. Hij was destijds samen met journaliste Joanie de Rijke op reportage voor het Belgische magazine Knack. "In de afgelopen zes jaar is Amsterdam de naam Jeroen Oerlemans niet vergeten, noch de indruk die zijn werk heeft achtergelaten." Dat zei burgemeester Halsema in een toespraak tijdens de onthulling van de brug over de Boerenwetering bij de Diepenbrockstraat, niet ver van waar hij woonde. Zijn familie en vrienden waren aanwezig bij het eerbetoon.

"Ik hoop dat zijn brug een klein beetje troost wanneer het gemis pijn doet."

Halsema: "De vele mensen die Jeroen hebben gekend, koesteren intens dierbare persoonlijke herinneringen aan hem. Ik hoop, dat als jullie straks over deze brug lopen, jullie extra trots op hem zijn. En ik hoop dat zijn brug een klein beetje troost wanneer het gemis pijn doet." Oerlemans werkte veel in crisisgebieden en reisde regelmatig af naar Afghanistan, Libië en Irak. In 2008, 2010 en 2011 won hij een eerste prijs in de categorie buitenland van de Zilveren Camera. In juli 2012 werd Oerlemans ontvoerd in Syrië. Samen met een Britse fotograaf werd hij toen een week vastgehouden.

"Een partizanenstrijd tegen de aanval op de waarheid."