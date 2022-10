RKC geeft voorsprong weg en speelt gelijk tegen Sparta

RKC heeft in de achtste speelronde van de Eredivisie een gelijkspel geboekt. In een vermakelijk duel tegen de nummer zeven van de ranglijst, Sparta Rotterdam, speelden de Waalwijkers ruim een half uur met een mannetje meer. Toch gaven ze de voorsprong uit handen en eindigde het duel in 2-2.

De Waalwijkers kennen een prima start van het nieuwe Eredivisieseizoen. Na zeven speelrondes staat de ploeg op een achtste plaats met negen punten. Voor tegenstander Sparta Rotterdam geldt dat precies hetzelfde. Zij staan zelfs nog een plekje hoger dan RKC. Genoeg ingrediënten dus voor een boeiend duel.

Waar Sparta het initiatief nam in de beginfase, was het toch RKC dat aan de leiding kwam. Aanvoerder Michiel Kramer was het eindstation van een goede Waalwijkse aanval. Hij kopte een voorzet van Iliass Bel Hassani achter Sparta-doelman Youri Schoonderwaldt. Enkele minuten later voorkwam Etienne Vaessen een snelle gelijkmaker.

Goede fase Sparta

Een kwartier later was de gelijkmaker alsnog een feit: Spartaan Arno Verschueren frommelde op het randje van buitenspel de bal binnen. Het doelpunt kwam niet uit de lucht vallen. RKC liet Sparta voetballen en creëerden zelf niets. Na de goal gingen de bezoekers alleen maar beter spelen. RKC mocht van geluk spreken dat het met een gelijkspel aan de thee ging.

De ploeg van Joseph Oosting moest uit een ander vaatje tappen in de tweede helft. De enige doelpoging die ze in de eerste helft produceerden was een doelpunt. In nog geen vijf minuten na rust verdubbelden RKC dit aantal. Met name Thierry Lutonda was dichtbij een vernieuwde voorsprong voor de Waalwijkers.

Wedstrijd gekanteld

Een kwartier na rust kantelde de wedstrijd volledig: RKC liet veel beter voetbal zien en dat resulteerde in een doelpunt. Illiass Bel Hassani maakte alweer zijn vierde van het seizoen en bracht zijn ploeg weer op voorsprong. Even later ging het er nog beter uitzien. Scheidsrechter Ingmar Oostrom gaf Spartaan Shurandy Sambo de terechte rode kaart na een harde overtreding.

Het spelbeeld kantelde toch weer in het voordeel van Sparta. Ondanks de man-meer-situatie gaf RKC de voorsprong weg. Verdediger Bart Vriends kopte voorzet achter Vaessen en bracht Sparta langszij. Met nog een kwartier te voetballen moesten de Waalwijkers weer opnieuw beginnen en opzoek gaan naar een nieuwe voorsprong.

RKC ging vol op de aanval en kreeg via Julen Lobete een goede kans op de 3-2. Door goed keeperswerk van Schoonderwaldt ging de bal er niet in. Verder dan die kans kwamen de Waalwijkers niet en bleef het 2-2 in het Mandemakers Stadion. RKC had uiteraard op meer gehoopt.