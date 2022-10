112-nieuws: gewonden bij ongeval in Waalwijk • auto vliegt in brand

10.15

Twee mannen uit Bergen op Zoom (44) en Etten-Leur (31) zijn dinsdagochtend aangehouden in Etten-Leur. Ze worden verdacht van een poging tot inbraak in een bouwkeet. Een getuige tipte de politie rond kwart voor twee. Hij had een slijptol gehoord bij een bouwkeet aan de Beiaard. Bij het zien van de politie ging het duo ervandoor. De man uit Etten-Leur werd na een korte achtervolging aangehouden. De Bergenaar had zich verstopt in de bosjes. Na een zoektocht is ook hij aangehouden. Beide mannen zitten nog vast.