Uitslaande brand in huis in Vught, bewoonster is mogelijk nog binnen

Aan de Taalstraat in Vught woedde maandagochtend vroeg een uitslaande brand in een rijtjeshuis. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt.

Mogelijk was de 82-jarige bewoonster in het huis toen het vuur uitbrak. "Zij is nog niet aangetroffen", liet een politiewoordvoerster rond acht uur weten. "De brandweer kan het huis nog niet in, zo fors was de brand."

Instabiel

Het huis zou instabiel zijn. "Met een hoogwerker gaan we nu eerst van buiten kijken", vertelde een officier van dienst ter plaatse rond negen uur. "Als dit niet lukt, moet een speciaal team komen om het huis te stutten."

Het huis dat in brand stond, bevindt zich vlakbij serviceflat Eikendonck. Het gaat om een ouder huis, volgens een 112-correspondent. "Het huis stond van boven tot onder in brand." Brandweerkorpsen uit Vught, Den Bosch, Helvoirt en Vlijmen werden opgeroepen om te blussen.

Ontruiming

Vanwege de brand werd de Taalstraat van de Loonsebaan tot de Helvoirtseweg afgezet. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. De politie heeft volgens de woordvoerster geen reden om te denken aan brandstichting.

Vanwege de brand werden de twee huizen die tot hetzelfde blok behoren ontruimd. Deze bewoners zijn ondergebracht in een motel.