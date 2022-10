Nieuwe transgenderwet: 'Een mooie stap voor volgende generaties.'

De letter M of V in je paspoort veranderen als deze niet overeenkomt met hoe jij je identificeert. Nu heb je daar een verklaring van een deskundige voor nodig. Deze krijg je alleen nadat uit een gesprek blijkt dat je zeker bent van het voornemen om je geslachtsletter te veranderen. Er ligt momenteel een wetsvoorstel in de Tweede Kamer waarmee de deskundigenverklaring afgeschaft wordt. Het is terecht als de Kamer de nieuwe wet aanneemt, vindt trans vrouw Nicole Bruining. "Voor mij was het een uitkomst geweest."

De Eindhovense onderging haar paspoortverandering voordat de huidige wet van toepassing was. Dat betekent dat het voor haar nog verplicht was om aan de fysieke transformatie te beginnen voordat ze de letter V in haar paspoort kon laten zetten. Ook moest ze aan een psycholoog bewijzen dat ze daadwerkelijk transgender is. “Ik was een jaar of drie toen ik kleren van mijn oma ging uitproberen. Ook deed ik een handdoek op mijn hoofd, dat was dan mijn lang haar”, vertelt Nicole. “Ik ging steeds meer van dat soort dingen doen, totdat ik naar de middelbare school ging. Toen heb ik dat stukje van mij weggestopt, maar het is er natuurlijk altijd gebleven.” Inmiddels is ze 38 en is het alweer zeven jaar geleden dat ze met haar transformatie begon.

Voordat ze die stap kon zetten, moest een psycholoog dus controleren of Nicole wel echt transgender is. Op die gesprekken kijkt ze niet met een goed gevoel terug. “Het wordt je zo zwaar mogelijk gemaakt. De psycholoog denkt niet met je mee, maar werkt je juist tegen. Hij kwam met de raarste vragen en meest vergezochte scenario’s, op zoek naar iets dat aan zou tonen dat ik aan het liegen was.” Volgens Nicole vroeg de psycholoog ook naar haar seksuele voorkeur en of ze fetisjen had, terwijl die zaken niets te maken hebben met genderidentiteit. Toch sloeg Nicole zich door de zes verplichte gesprekken heen. “Ze gaven niet toe, totdat ik dreigde om naar het tuchtcollege te stappen. De psycholoog heeft een machtspositie over je. Hij bepaalde of ik gelukkig mocht worden. En hij zat er niet om mij te helpen. Ik voelde me erg eenzaam in die periode.” Dat het paspoort niet klopte, heeft Nicole regelmatig gedoe opgeleverd. “Bij het afsluiten van een abonnement bij Burgers' Zoo, moest ik een pasfoto aanleveren en mijn paspoort laten zien. Omdat ik er door de transitie op de pasfoto anders uit zag, mijn oude naam nog in het paspoort stond en dat er een M in plaats van een V stond, kreeg ik te horen dat het allemaal niet klopte. Dat is helemaal niet fijn als er mensen op je staan te wachten. En je moet ook maar het geluk hebben dat de persoon tegenover je begrip heeft voor je verhaal.”

