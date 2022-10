Giel (72) moet meer dan een ton betalen voor zijn gasverbruik

Giel Janssens (72) uit Breda keek zondag vreemd op toen hij zijn maandverbruik van Essent zag. In september had hij maar liefst voor 116.936,54 aan gas verstookt.

Giel kan er samen met zijn vrouw Suzan wel om lachen. “Ik heb maandagochtend gelijk maar even gebeld met Essent en het bleek allemaal een misverstand.”

Er was in de zomer gewerkt aan de gasleiding en daarbij is iets misgegaan, zo bleek. “De monteurs hebben een totaal verkeerde meterstand doorgegeven. Daarom stond er in het maandoverzicht zo’n gigantisch bedrag. Ik weet dat ik maar zes kuub gas heb verbruikt in september en niet meer dan 100.000 kuub.”

“Ze willen het niet terugstorten, nadat ik zei dat ik ’t betaald had”, grapt Giel. "Maar het is opgelost.”