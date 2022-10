Rob van Gijzel: 'Slachtoffers van Bijlmerramp zijn in de steek gelaten'

Rob van Gijzel kan zich dertig jaar na de Bijlmerramp nog steeds opwinden over deze tragedie. De Eindhovenaar, die ook burgemeester was in Eindhoven, hield zich in de Tweede Kamer jarenlang bezig met de afhandeling van de ramp. Hij is nog steeds niet te spreken over de houding van de overheid: "Het nemen van verantwoordelijkheid valt ze zwaar."

43 mensen kwamen er op 4 oktober 1992 om toen een vliegtuig op een flat in de Bijlmer stortte. Wat volgde was een jarenlang debat over de toedracht. Van Gijzel vindt dat de slachtoffers in de steek zijn gelaten: “Dat windt mij nog steeds op. Er zijn momenten in het leven waarin je je niet zelfstandig kunt verweren tegen wat je overkomt en zeker niet als het door de overheid gebeurt. En dat is hier gebeurd. Er zijn allerlei zaken verdwenen en veel is en blijft geheim. Ook back-ups zijn er vaak niet meer. Er zitten heel veel rare, open eindjes aan.“

"De overheid laat het structureel afweten en dat hoort niet."

Van Gijzel geeft een voorbeeld: “Een man en vrouw maakten vlak voor de ramp een ommetje, de kinderen bleven thuis. Ze hebben hun kinderen nooit meer gezien. Ze kregen zeven therapeutische groepsbehandelingen om het verdriet te verwerken en ze moesten binnen drie weken hun inventaris opgeven aan de verzekering. Maar, dat kan niemand handelen als je twee kinderen kwijt bent. Dan moet de overheid helpen en niet even, maar langdurig. En daar hebben ze het laten zitten.” Van Gijzel ziet veel parallellen met andere rampen en affaires. “De overheid laat steeds dezelfde houding zien. Ook nu weer bij de toeslagenaffaire. Je veroorzaakt een groot probleem bij mensen, bij sommigen zijn zelfs de kinderen uit huis gehaald, omdat je ze in financiële problemen hebt gebracht. Je komt erachter, je zegt dat het niet had mogen gebeuren en vervolgens regel je het niet.” “Bij de Bijlmerramp precies hetzelfde. We hebben uiteindelijk een parlementair onderzoek gekregen, maar daarna is het nog niet goed gegaan. De overheid laat het dan structureel afweten. En dat hoort niet. Na de Bijlmerramp zijn de mensen aan hun lot overgelaten. Daar ben ik buitengewoon teleurgesteld over. En als je dan ziet wat dat voor de mensen betekent, ook nu weer met Groningen en de kinderopvang. Dat moeten wij niet willen.”

"Als de overheid medeverantwoordelijk is, dan duikt ze."

Van Gijzel heeft als Kamerlid jarenlang geprobeerd om achter de waarheid te komen van de Bijlmerramp. Hij ziet wel een gelijkenis met Pieter Omtzigt, die zich de afgelopen jaren vastbeet in de toeslagenaffaire. “Omtzigt en ik zijn tegen dezelfde mechanismes aangelopen. In een andere tijd, maar de mechanismes zijn hetzelfde. En Rutte had beloofd: dat gaan we niet meer doen, maar die verbetering zie ik niet. Het nemen van verantwoordelijkheid valt de overheid zwaar. Ik heb als Kamerlid veel rampen meegemaakt: Enschede, Volendam, Faro, de Herculesramp, de Bijlmerramp. En je ziet eigenlijk altijd hetzelfde patroon: als de overheid medeverantwoordelijk is, dan duikt ze. Dan laat ze het afweten. Echt waar.” Van Gijzel kan in de afgelopen tientallen jaren maar één zaak bedenken, waarbij de overheid wel adequaat optrad. “Dat is de ramp met de MH17. En dat komt doordat de overheid daar geen verantwoordelijkheid droeg. Daar was ze mede-slachtoffer. Ik was toen burgemeester van Eindhoven. We zijn bij de mensen thuis geweest, nationale bijeenkomsten, gesprekken met de minister-president erbij. Dat zie je bij andere zaken niet gebeuren.”

Wachten op privacy instellingen...