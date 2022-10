HAK stopt productie tijdelijk vanwege energiekosten: 'Appelmoes duurder'

Groenten- en peulvruchtenbedrijf HAK uit Giessen gaat de productie vanaf januari zes weken stilleggen. Met de huidige energieprijzen is het niet haalbaar om in de winter door te produceren, zegt de conservenfabrikant. Dat meldt de NOS.

Het Giessense bedrijf is vooral bekend van de glazen potten appelmoes, doperwten en bruine bonen.

"Het is niet alleen de hoge prijs, maar ook de onzekerheid", zegt directeur Timo Hoogeboom tegen de NOS. "Vandaag is het twee euro voor een kuub gas, het is ook wel eens drie euro geweest. Wat het in januari of februari zal zijn weten we niet. Dus om het zekere voor het onzekere te nemen blijven we dan dicht."

Voorraad

Er zullen wel HAK-producten in de schappen liggen, zegt het bedrijf. Ze plannen de pauze namelijk in als het oogstseizoen al voorbij is. Producten als peulvruchten zijn flexibeler te plannen en het bedrijf heeft nog een voorraad voor onverwachte omstandigheden.

HAK haalt in het oogstseizoen groente van de akkers en weckt ze dan in glazen potten om ze houdbaar te maken. De verhitting die nodig is voor dat weckproces kost veel energie. Ook zijn de glazen potten die het bedrijf gebruikt duurder door de gestegen kosten voor energie.

Appelmoes duurder

Het bedrijf verwacht dat hun prijzen zullen blijven stijgen. "Onze appelmoes is al zo'n 20 cent duurder geworden. Als de energieprijzen zo hoog blijven, moet je denken dat producten in de hele breedte 30 procent duurder worden." Bij een pot appelmoes van 1,80 euro wordt die dan al snel zo'n 2,20 tot 2,30 euro, denkt Hoogeboom.

Als het niet meer lukt om de hogere energieprijzen aan de consumenten door te belasten, kan uiteindelijk ook de beschikbaarheid van producten in het gedrang komen. "Als bedrijven maandenlang moeten verkopen onder de kostprijs, dan gaat het fout." Voor HAK verwacht hij voorlopig nog geen lege schappen. "Maar voor de keten sluit ik het niet uit, met name in januari, februari en maart." Een tijdelijk energieplafond voor bedrijven zou kunnen helpen, denkt de HAK-directeur.