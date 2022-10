Oefenwedstrijd voetbalsters Oranje tegen Zambia in stadion NAC is geschrapt

De oefenwedstrijd die de Nederlandse voetbalsters donderdag in het stadion van NAC in Breda zouden spelen tegen Zambia gaat niet door. De KNVB zegt dat de Zambiaanse ploeg wegens visumproblemen niet naar Nederland kan afreizen. Fans die een kaartje voor de wedstrijd hebben gekocht, krijgen van de KNVB persoonlijk bericht over de teruggave van hun ticket.

ANP Geschreven door