Eric geeft eenzame doden een waardig afscheid

De vloer is rood van het bloed. Op het aanrecht staan acht lege portflessen. Guppies in een aquarium snakken naar eten. De Zwitserse eigenaar van dit huis in Den Bosch-Noord is een paar dagen eerder doodgebloed. In dronken toestand is hij op een tweede aquarium gevallen, denkt de politie. Een scherf in zijn onderrug werd hem fataal.

Het is oktober 2016 als Eric Alink het vervuilde huis binnenloopt. “Ik keek om me heen en dacht: wat een treurnis, wat een tragiek.” De Zwitser is iemand voor wie de gemeente Den Bosch de uitvaart regelde en betaalde. In dit geval: een eenzame uitvaart. Sporadisch komen dit soort eenzame uitvaarten voor. In zulke gevallen zijn familieleden en vrienden vaak al lang niet (meer) in beeld en zijn ze ook niet op de uitvaart aanwezig. Alink probeert zulke uitvaarten persoonlijker te maken. Als stadschroniqueur schrijft hij voor de gemeente Den Bosch vaak over de 'onopgemerkte stervelingen en de vergeten hoeken van de stad'. In 2013 stuitte hij op het idee dat in Groningen ontstond, om afscheidstoespraken te houden bij eenzame uitvaarten. Alink besloot het in Den Bosch te kopiëren. "Dat mensen aan lager wal zijn geraakt, wil niet zeggen dat ze geen waardig afscheid verdienen”, zegt hij. Samen met een gemeenteambtenaar bezoekt Alink het huis van de overledene. Hij kijkt mee in het huis, schrijft een persoonlijke grafrede en leest die voor tijdens de dienst.

"Niemand zou alleen moeten sterven of alleen worden begraven."

“Terwijl de ambtenaar waardevolle spullen zoekt om de uitvaart mee te betalen, verzamel ik grondstoffen voor een verhaal. Doe indrukken op wie hier heeft gewoond. Hoe ziet de keuken eruit? Is er een boekenkast? Soms trek ik een la open. Met inachtneming van de grondbeginselen van goed fatsoen natuurlijk.” “Het roept een licht ongemak op om een huis binnen te stappen waarvan de eigenaar nooit heeft gezegd: 'Ik vind het goed dat je hier rondloopt'.” Toch doet Alink dat soms. “De mate van beschaving in een samenleving lees je af aan hoe je met doden omgaat. Niemand zou alleen moeten sterven of alleen moeten worden begraven." Ruzies binnen families zijn vaak de achterliggende reden van eenzame uitvaarten. Gezinsleden willen de uitvaart van hun vader, moeder, broer of zus dan niet regelen. Dat klinkt stuitend, maar door de jaren heen is Alink er genuanceerder naar gaan kijken. “Er kan sprake zijn geweest van huiselijk geweld, seksueel geweld of andere redenen dat mensen zeggen: 'Ik kan het niet opbrengen om afscheid te nemen'.”

"Als je verder kijkt, zie je dat iemand veel kanten had."