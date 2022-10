Dieren zijn niet meer welkom op de Tilburgse kermis

Er mogen geen dieren meer worden gebruikt voor vermaak op de Tilburgse kermis. Dat heeft de gemeenteraad van Tilburg maandagavond besloten. De Partij voor de Dieren had met zes andere partijen een motie ingediend om dieren te weren op de kermis. Vooral de warme zomers veroorzaken steeds vaker hittestress, dat slecht is voor het dierenwelzijn.

Het verbod van dieren op de kermis betekent dat mensen niet meer op een pony mogen rijden, een traditie waar veel Tilburgse kinderen mee zijn opgegroeid. Ook mag de muizenstad niet meer op de kermis staan. Muizenstad vertrok in 2019 van de Tilburgse kermis vanwege een filmpje op YouTube. Hierin stelden dierenactivisten vragen over of het wel goed gaat met de muizen tijdens de enorm warme zomer. Ze mogen nu dus niet meer terugkomen.

Contract tot 2024

De LST, Forum voor Democratie, 50plus, VVD en CDA zijn tegen het verbod van dieren op de kermis. Volgens LST worden de pony’s op de kermis goed verzorgd en 'moet het niet gekker worden' als dat ook al niet meer mag. 50plus eindigde de discussie met de hoop dat 'De rups' wel op de kermis mag blijven staan.

VVD-wethouder Maarten van Asten is het niet eens met de motie, maar voert die vanwege de raadsmeerderheid wel uit. Wel vindt hij dat de gemeente Tilburg zich moet houden aan de contracten die nu nog lopen met pony-kermisexploitanten. Die lopen tot 2024. Ook merkt hij op dat de exploitant die pony's op de kermis houdt, deze tijdens een aantal warme zomers zelf al thuis heeft gelaten.

Onderzoek naar dierenwelzijn

Verder gaat de gemeenteraad onderzoeken of het niet meer gebruiken van dieren ter vermaak opgenomen kan worden in het evenementenbeleid. De Partij voor de Dieren zou willen dat er tijdens evenementen in Tilburg helemaal geen dieren meer gebruikt worden. Ze denken dan aan het paard van Sinterklaas en de schaapjes in de kerststal. Zover wil de gemeenteraad niet gaan, maar ze gaan wel onderzoek doen om te kijken of een verbod op termijn mogelijk is.

LEES OOK: 'In alle emotie' geen definitief besluit over toekomst Muizenstad: steun in Tilburg voor attractie