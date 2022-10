Reconstructie van dodelijk ongeval in Tilburg: hoe snel reed de auto?

Hoe snel reed een automobilist op 17 juni van dit jaar over de Ringbaan-Noord in Tilburg, toen die een 25-jarige fietser dodelijk raakte? Politie en justitie hopen het antwoord daarop te krijgen via een reconstructie, die maandagavond werd gehouden.

Op de plek waar in de nacht van 16 op 17 juni een fietser de Ringbaan-Noord over wilde steken, stond deze maandagavond een grijze Volkswagen. Deze was volgehangen met meetapparatuur. Het ongeluk op de nu afgesloten weg, werd als het ware nagebootst.

Het doel was om erachter te komen hoe hard de automobilist over de weg reed, toen hij een overstekende fietser raakte. De reconstructie begon om acht uur ’s avonds en duurde tot een uur of elf.

Het dodelijk ongeval gebeurde eerder dit jaar midden in de nacht. Een toen 23-jarige man uit Amsterdam bestuurde de auto. Deze is in beslag genomen. De 25-jarige fietser overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

