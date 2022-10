Michael van Gerwen wint in eerste ronde World Grand Prix

Michael van Gerwen heeft vrij eenvoudig afgerekend met Gary Anderson in de eerste ronde van de World Grand Prix. De vijfvoudig winnar van het Major toernooi won in twee sets van de Schotse oud-wereldkampioen.

Op de World Grand Prix moet een darter beginnen en eindigen met een dubbel. Maar dat was iets waar beide darters moeite mee hadden. In de eerste set werden heel veel pijlen op een dubbel gemist. De Brabander was uiteindelijk nog het scherpst van de twee, maar tevreden kon hij niet zijn na zijn na de eerste set, die met 3-0 werd binnengesleept.

In de tweede set waren de twee darters aan elkaar gewaagd en gingen ze bovenal beter finishen. Waar Gary Anderson in de eerste leg nog 11 pijlen op een finishende dubbel miste, ging het nu veel beter. De Schot brak de Nederlander en leek de tweede set binnen te slepen.

106-finish

Maar Van Gerwen leek definitief wakker geschud na de break en ging zeer sterk gooien. Hij brak de schot terug en sleepte met een 106-finish de tweede set en daarmee de wedstrijd binnen. Woensdag wacht de tweede ronde voor de Brabantse darter. In die achtste finale wacht Stephen Bunting.

Van Gerwen wist het de World Grand Prix (één van de belangrijkste toernooien van het jaar) al vijf keer eerder te winnen.